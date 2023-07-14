فنلندا: كييف تحارب نيابة عن الغرب والمساعدات المقدمة إليها ليست صدقة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزيرة الخارجية الفنلندية، إلينا فالتونين، ذكرت اليوم الجمعة، أن الغرب يحتاج لفهم حقيقة أن المساعدات المقدمة لكييف ليست صدقة، موضحة أن كييف "تقاتل" نيابة عنهم، موضحة أن الغرب يحتاج فهم أن المساعدات المقدمة ليست صدقة، لأن أوكرانيا تقاتل من أجلنا، والغرب لا يزال ملتزما تجاه أوكرانيا، وهذا في مصلحته.

وأشارت وزيرة الخارجية الفنلندية إلى أنه "حتى إذا لبى حلف الناتو مطالب أوكرانيا بمسار أوضح للعضوية، فلن يكون هذا ضمانا بنسبة 100% لانضمامها قريبًا".

ولفتت الوزيرة الفنلندية إلى أنه بعد الانضمام إلى الحلف، فإن النقطة المتعلقة بالدفاع المتبادل لحلف الناتو ستظل "دائمًا قرارًا سياسيًا: ماذا ترسل، وكم ترسل، وما هي شروط تقديم المساعدة؟".