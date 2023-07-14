أحمد حسن: أجواء مهرجان العلمين رائعة.. والمنافسة في بطولة «الجيل الذهبي» ستكون قوية

قال أحمد حسن لاعب منتخب مصر الأسبق، إن أجواء مهرجان العلمين رائعة للغاية، موضحًا: «أزور العلمين الجديدة لأول مرة بعد التغير الذي حدث في السنوات الماضية، المدينة رائعة وتشهد زيارة عدد كبير من الزائرين الأجانب».

وأضاف حسن، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية جومانا ماهر: «هذه المدينة تم تدشينها في وقت قياسي، والمكان مجهز تماما لاستقبال كل الناس، في الماضي كان الساحل أغلب زواره من المصريين، لكن في هذا العام زاد إقبال السياح من خارج مصر ما بين العرب والأجانب».

وتابع لاعب منتخب مصر السابق: «جو مصر رائع وبنيتها التحتية مميزة في مختلف المدن ما بين العلمين والساحل الشمالي والإسكندرية وغيرها من المدن السياحية».

وحول بطولة الجيل الذهبي ضمن فعاليات مهرجان العلمين، قال: «البطولة عبارة عن 4 فرق، هدفها إن الناس تيجي وتشوف الإنجازات اللي حصلت والشكل الحلو، هدفنا المنافسة الشريفة».

وواصل: «الفريقان سيلعبان سويا، والرابحان سيلعبان في النهائي، والخاسران سيلعبان معا، وفريقي يضم عددا من اللاعبين المميزين، والبطولة ستقام في وجود جمهور، والتذاكر بأسعار رمزية».