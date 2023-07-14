أوكرانيا: مقتل وإصابة 5 أشخاص جراء قصف روسي لدونيتسك خلال 24 ساعة

الجمعة 14/يوليو/2023 - 10:45 ص

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو، مقتل شخص وإصابة 4 آخرين، جراء قصف روسي للمنطقة خلال الـ(24) ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن كيريلينكو قوله - عبر قناته على تطبيق (تليجرام) - "في 13 يوليو 2023، أسفر قصف روسي عن مقتل شخص في بيرفومايسكي وإصابة 4 آخرين".

وقال كيريلينكو "إنه من المستحيل معرفة العدد الإجمالي للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.