ads
الجمعة 14 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس إندونيسيا: رابطة آسيان لا يمكن أن تصبح وكيلة لأي دولة أخرى

جوكو ويدودو
جوكو ويدودو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 قال الرئيس الإندونيسي "جوكو ويدودو" اليوم الجمعة إن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لا يمكن أن تصبح وكيلة لدول أخرى.

وأضاف ويدودو - في تصريحات نقلها راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أنه "لا يمكن أن تكون آسيان وكيلة لأي دولة، ويجب احترام القانون الدولي باستمرار.. نحن في آسيان ملتزمون بتعزيز الوحدة والقوة من أجل حماية السلام والاستقرار في المنطقة".

ويجتمع وزراء خارجية دول رابطة آسيان في العاصمة الإندونيسية "جاكرتا" من أجل إجراء محادثات بشأن بعض القضايا الإقليمية من بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه والذي تطالب به بكين بالكامل، إلى الأزمة في ميانمار حيث تعد الصين الحليف الرئيسي للمجلس العسكري.

جاكرتا رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان