القوات الجوية الأوكرانية تشن 8 غارات على مواقع ارتكاز للقوات الروسية

الجمعة 14/يوليو/2023 - 10:20 ص

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الجمعة، أن القوات الجوية شنت 8 غارات على مواقع ارتكاز للقوات والمعدات العسكرية الروسية، خلال الساعات الـ24 الماضية. ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن الهيئة قولها - في بيان لها اليوم - "إنه خلال الساعات الـ24 الماضية، نفذت القوات الجوية 8 غارات على مواقع ارتكاز للقوات الروسية وغارتين استهدفتا نظامين للصواريخ مضادة للطائرات".

وأشار البيان إلى أن وحدات المدفعية والصواريخ استهدفت مواقع للذخيرة والمعدات العسكرية ومستودعين للذخيرة، وتمكنت القوات الأوكرانية من تدمير محطة رادار ومحطة للحرب الإلكترونية.