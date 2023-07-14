تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد السقوط أمام الأهلي

أغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو صفحة مباراة الأهلى، التى أقيمت أمس الخميس، على استاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري، ويستعد سريعًا لخوض آخر مبارياته بالمسابقة أمام فاركو.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري المصري.

ويدرس الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، منح الفرصة للبدلاء وبعض الناشئين حتى نهاية الموسم الحالى من الدورى الممتاز.

وتلقى الزمالك هزيمة ثقيلة، على يد غريمه التقليدي الأهلي بأربعة أهداف لهدف، ليتجمد رصيد الفريق الأبيض عند النقطة 59 في المركز الثالث، فيما عزز بطل المسابقة موقعه في صدارة جدول الترتيب برصيد 78 نقطة.