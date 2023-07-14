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الجمعة 14 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البنتاجون يؤكد أهمية إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الصين

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة والصين
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أكد بات رايدر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أهمية إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين القيادتين العسكريتين في الولايات المتحدة والصين. 

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة عن رايدر قوله "إن واشنطن لا  ترى أي حواجز لعقد لقاء بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الصيني لى شانج فو".
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد التقى أمس في جاكرتا مسؤول لجنة الشئون الخارجية للحزب الشيوعي الصيني وانغ بي، على هامش الاجتماعي السنوي، لوزراء خارجية الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".
وشدد بلينكن على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.. مؤكدا أن واشنطن ستعمل مع حلفائها على تعزيز رؤيتها لنظام دولي حر قائم على القواعد.

تايوان البنتاجون الولايات المتحدة الصين