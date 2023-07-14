فاروق جعفر: الزمالك أكبر من أوسوريو ويجب رحيله دون مكابرة

طالب فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك السابق، بضرورة رحيل، الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو، عن تدريب الزمالك، بعد السقوط برباعية مقابل هدف، أمام الأهلي، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الأسبوع 31 من مسابقة الدوري المصري.

وقال «جعفر» في تصريحات عبر برنامج "بوكس تو بوكس": «وجهة نظري، أن نادي الزمالك أكبر من أوسوريو الذي يريد فرض أفكاره وهو لا يمتلك العناصر التي تنفذها، يجب رحيله دون مكابرة».

وتابع: «كنت أتمنى مشاركة محمد طارق أساسيًا من بداية اللقاء، لأنه يلعب بروح ومركز المدافع لابد أن يكون اللاعب فيه ملتزم ويلعب بقوة، ولكن خبرات الأهلي تفوقت في النهاية».

وأضاف: «رغم وجود خبرات في الزمالك لكنها لم تظهر في الشوط الأول، وأسوريو لم يستطع التعامل مع اللاعبين جيدًا، الفريق كان يلعب بدون خط وسط خلال الشوط الأول، والأهداف التي تم استقبالها تدل على ذكاء من الأهلي ومدربه في التعامل مع المباراة».

وتلقى الزمالك هزيمة ثقيلة، على يد غريمه التقليدي الأهلي بأربعة أهداف لهدف، ليتجمد رصيد الفريق الأبيض عند النقطة 59 في المركز الثالث، فيما عزز بطل المسابقة موقعه في صدارة جدول الترتيب برصيد 78 نقطة.