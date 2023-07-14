هيئة المناخ الكندية تصدر تحذيرًا من إعصار فوق مونتريال

أصدرت هيئة البيئة وتغير المناخ الكندية، بعد ظهر يوم الخميس تحذيرًا من إعصار لمنطقة مونتريال الكبرى، بما في ذلك منطقتي لافال وماكوش، والمناطق الواقعة غرب المدينة.

وتم إصدار التحذير في حوالي الساعة 3:35 مساء، ودعت الهيئة المواطنين إلى الاحتماء على الفور في حالة اقتراب تهديد الطقس. تأتي التنبيهات بعد أن ضرب إعصار في وقت سابق اليوم في حي بارهافن أوتاوا.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية على موقعها على الإنترنت: "هذا وضع خطير ومن المحتمل أن يهدد الحياة".

وقال خبير الأرصاد البيئية الكندية سيمون ليجولت في تصريح لقناة "سي تي في نيوز" إن أسوأ ما في العاصفة من المحتمل أن يمر فوق منطقة مونتريال في حوالي الساعتين 5 و6 مساء. وإنه من النادر جدًا أن يهبط إعصار جزيرة مونتريال.

وأضاف "لدينا بعض الرطوبة، وتساقطت بعض الأمطار هذا الصباح، ما أدى إلى زيادة الرطوبة في البيئة. سيكون لدينا بعض الاحترار لأنه في غضون ساعات قليلة من الآن، سيكون هناك القليل من أشعة الشمس، لذلك سترتفع درجة الحرارة خلال فترة النهار... ومكونات أخرى موجود للمساعدة في خلق تلك العواصف الرعدية في وقت لاحق خلال النهار".