الأمم المتحدة: صاروخ كوريا الشمالية الباليستي سقط في المنطقة الاقتصادية لروسيا

قال مساعد أمين عام الأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي خالد الخياري إنه خلال الإطلاق الأخير سقط صاروخ باليستي لكوريا الشمالية في بحر المنطقة الاقتصادية الروسية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وذكر الخياري ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي دون أن يوضح مصدر هذه المعلومات التي أدلى بها، مبينا أن هذه الرحلة استغرقت 74 دقيقة، وأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يدين بشدة إطلاق الصاروخ.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إطلاق صاروخ باليستي طويل المدى من كوريا الشمالية في حوالي الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي (04.00 بتوقيت موسكو) من منطقة بيونج يانج في اتجاه بحر اليابان.

وكانت كوريا الشمالية قد ذكرت أنّها أطلقت صاروخًا باليستيًا عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب من طراز "هواسونج-18" في اليوم السابق، تحت إشراف الزعيم كيم جونج-أون.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن بلادها أطلقت الصاروخ الباليستي العابر للقارات في اختبار يهدف إلى إعادة تأكيد المصداقية الفنية والموثوقية التشغيلية لنظام الأسلحة الأساسي في البلاد.

وأفادت بأن الصاروخ حلق مسافة 1.001.2 كيلومتر لمدة 4.491 ثانية على أقصى ارتفاع 6.648.4 كيلومتر قبل أن يسقط في منطقة محدّدة مسبقا في البحر الشرقي.