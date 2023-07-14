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الجمعة 14 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الرحلة الأخيرة.. مصرع خمسيني وإصابة زوجته إثر سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
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انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة جثة أحد الأشخاص في العقد الخامس من عمره لقي مصرعه غرقا بينما أصيبت زوجته إثر سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية بعد أبو إتجاه سقارة بقرية ميت رهينة بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية بعد أبو إتجاه سقارة بقرية ميت رهينة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري ورجال الحي وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث مصرع قائد السيارة وإصابة زوجته جرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى البدرشين المركزي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابة إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اختلت عجلة القيادة إصابة زوجته بترعة المريوطيه جنوب محافظة الجيزة قوات الإنقاذ النهري مباحث مركز شرطة البدرشين لقي مصرعه غرقا مستشفي البدرشين المركزي مركز شرطة البدرشين مديرية امن الجيزة