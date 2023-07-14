الرحلة الأخيرة.. مصرع خمسيني وإصابة زوجته إثر سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة جثة أحد الأشخاص في العقد الخامس من عمره لقي مصرعه غرقا بينما أصيبت زوجته إثر سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية بعد أبو إتجاه سقارة بقرية ميت رهينة بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية بعد أبو إتجاه سقارة بقرية ميت رهينة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري ورجال الحي وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث مصرع قائد السيارة وإصابة زوجته جرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى البدرشين المركزي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابة إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.