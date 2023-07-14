التحريات تكشف ملابسات انتحار مدير الشؤون الخارجية بـ«البريد المصري» في البساتين

الجمعة 14/يوليو/2023 - 01:07 ص

كشفت التحريات في واقعة انتحار مدير الشؤون الخارجية بهيئة البريد المصري داخل مكتبة بمنطقة البساتين أن السبب يكمن بإصابته بحالة اكتئاب لضغوطات العمل وخلافات أخرى.



وأضافت التحريات الأولية أن المتوفى انتابته حالة نفسية سيئة واشترى حبة غلال سامة وتناولها داخل مكتبه بشارع اللاسلكي بمنطقة البساتين مما تسبب فى وفاته على الفور.

ولقي مدير العلاقات الخارجية في البريد المصري مصرعه إثر تناوله كمية من مادة سامة للتخلص من حياته داخل مكتبه.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد حالة انتحار داخل شركة البريد أمام المعونة الأمريكية بمنطقة البساتين وعلى الفور انتقلت رجال الشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين بالفحص انتحار مدير عام العلاقات الخارجية بالبريد المصري " س ع" ، مواليد عام 1965، نتيجة تناول حبوب غلة حفظ القمح للتخلص من حياته.

وقامت سيارة إسعاف بنقل الجثة إلى المشرحة ووضعه تحت تصرف النيابة العامة وجاري تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة بالواقعة.