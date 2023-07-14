قوات حرس الحدود الأوكرانية: روسيا تسحب وحداتها العسكرية من بيلاروسيا

أعلنت قوات حرس الحدود الأوكرانية، يوم الخميس، أن روسيا تسحب وحداتها العسكرية من بيلاروسيا.

وقال المتحدث باسم خدمة حرس الحدود الأوكرانية أندري ديمتشينكو في بيان أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية "الوضع على الحدود مع بيلاروسيا لا يزال تحت السيطرة الكاملة، لم يتم تسجيل إنشاء المجموعة الهجومية المطلوبة التي ستكون جاهزة لتنفيذ الهجوم من أراضي بيلاروسيا".

وأضاف "لا توجد حركة لمعدات أو أفراد عسكريين، لم يتم رصد أي تجمعات هجومية روسية داخل أراضي بيلاروسيا، في غضون ذلك، تدرك قوات الدفاع الأوكرانية وجود تهديد محتمل إضافي ومستعدة باستمرار للعمل".

وأكد ديمشينكو أن وحدات المخابرات الأوكرانية بما في ذلك وحدات حرس الحدود الحكومية تراقب عن كثب كل ما يحدث على الجانب الآخر من الحدود، وأن عدد القوات الروسية المتبقية داخل أراضي بيلاروسيا قد انخفض بشكل كبير وهذا يشير إلى أن روسيا تسحب وحداتها العسكرية من بيلاروسيا.

وفي وقت سابق، تراوح عدد القوات الروسية المنتشرة في بيلاروسيا بين 10 آلاف و11 ألف جندي.