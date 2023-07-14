بوتين: العديد من الدول الأوروبية بدأت في رفض الحبوب الأوكرانية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العديد من الدول الأوروبية بدأت في رفض الحبوب الأوكرانية.

وأضاف بوتين في تصريحات متلفزة وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، مساء يوم الخميس "لقد قلت مرات عديدة من إجمالي حجم المواد الغذائية المصدرة من أراضي أوكرانيا، الحبوب بالدرجة الأولى، ذهب ثلاثة ونصف بالمائة فقط إلى أفقر البلدان فيما ذهب كل شيء آخر إلى أوروبا الغنية بالتغذية والازدهار".

وأشار إلى أن العديد من الأوروبيين بدأوا في التخلي عن الحبوب الأوكرانية.. قائلا "أريد أن أؤكد مرة أخرى أن ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية ليس مرتبطا بالعملية العسكرية الخاصة، بل يرجع إلى أخطاء الاقتصادات الغربية الرائدة في التمويل وبما في ذلك في قطاع الطاقة".

ولفت بوتين إلى أن العقوبات الغربية ضد البلاد فاقمت الوضع في أسواق الغذاء والطاقة العالمية.. قائلا "فيما يتعلق ببدء العملية العسكرية الخاصة، قرروا إلقاء اللوم علينا في كل شيء، لكننا ليس لدينا أي علاقة بها على الإطلاق".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا ستقيم تحالفات تكنولوجية متبادلة المنفعة مع عدد من الدول الأخرى.

وأضاف الرئيس الروسي "بالتأكيد، عند حل مشاكل السيادة التكنولوجية، لا ننوي تقييد أنفسنا. بل على العكس، سننشئ ونوسع تحالفات بحثية وتقنية متبادلة المنفعة مع دول أخرى".

وتابع "مثل هذه المشاريع المحددة في مجموعة كاملة من المجالات المهمة" ستتم مناقشتها خلال الرئاسة الروسية في بريكس في عام 2024"، و"على وجه الخصوص، يشير هذا إلى التقنيات المتقدمة لحساب ومعالجة وتخزين ونقل البيانات".