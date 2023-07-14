إصابة شاب فلسطيني في اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة بيت لحم

أصيب شاب فلسطيني بجروح مساء يوم الخميس، في اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه، بمدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن شابًا أصيب بكسور في رأسه، بعد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب، في قرية الرشايدة بمدينة بيت لحم.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط، وسط إطلاق للقنابل الغازية المسيلة للدموع، كما أعادت قوات الاحتلال اعتقال أسير محرر في القدس، بعد ساعات من الإفراج عنه.