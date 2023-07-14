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الجمعة 14 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزيرة هولندية تعتزل السياسة إثر تهديدات طالت حياتها

وزيرة المالية الهولندية
وزيرة المالية الهولندية سيجريد كاج
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أكدت وزيرة المالية الهولندية سيجريد كاج، أنها ستعتزل السياسة بسبب الترهيب والتهديدات التي تلاحقها، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأعلنت سيجريد كاج في لاهاي يوم الخميس بعد تفكك حكومة رئيس الوزراء السابق مارك روته، أن اسمها ليس مطروحا بعد الآن كأبرز مرشحة عن حزب اليسار الليبرالي "دي 66".

وقالت السياسية البالغة من العمر61 عامًا "بالنسبة لي، ترافقت خلال الفترة الماضية حملات الكراهية والترهيب والتهديدات، مع مشاعر الحب والتقدير".

وشكت سيجريد كاج في مقابلة مع صحيفة "تراو" الخميس من كراهية النساء، من بين أمور أخرى.

وأضافت: "أخشى أن تقول المعارضة أمرا عن المناخ الاجتماعي في هولندا.. إن كراهية النساء موجودة مع الأسف.. خصوصًا عندما تجرؤ النساء على تولي المسؤولية".

وذكرت الصحيفة أن ساسة هولنديين آخرين تعرضوا لتهديدات في حياتهم الخاصة.

وتلقت كاج أكبر عدد من رسائل التهديد، ودعتها ابنتاها مؤخرا في برنامج تلفزيوني إلى اعتزال السياسة، حيث تخشيان على حياة أمهما.

جدير بالذكر أن كاج ستظل في المنصب لحين إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة.

وزيرة هولندية تهديدات طالت حياتها وزيرة المالية الهولندية اعتزال السياسة