مصرع شابين في حادثين منفصلين بالدقهلية

لقي شابين مصرعهما في مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية مصرعهما فى حادثين منفصلين وجرى إيداعهما مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير مباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة المطرية، بوصول أحمد زكريا السيد عياد، ١٩ عامًا، جثة هامدة، نتيجة حادث سير.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سيره على الطريق انقلب التوك التوك الذي يستقله على طريق بحيرة المنزلة، داخل مدينة المطرية وإصابة آخر كان معه.

كما استقبلت المستشفى محمد عبد النبي علي الحريري 35 سنة، مقيم المطرية جثة هامدة بعد أن صدمته سيارة على طريق بحيرة المنزلة ما بين قريتي الشبول والنسايمة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.