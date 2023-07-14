محمد فخري: الفوز على الزمالك جاء عن جدارة واستحقاق

أعرب محمد فخري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز على الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف، والمساهمة في الفوز بلقب الدوري للمرة الـ43 في تاريخ النادي، قائلًا: «أي لاعب يمر بجوار سور النادي الأهلي يمكنه الحصول على بطولة».

وأكد فخري أن مواجهة الزمالك دائمًا ما تكون لها طابع خاص، وأشار إلى أن لاعبي الأهلي نجحوا في فرض سيطرتهم بشكل كامل على أحداث المباراة، وحصدوا الثلاث نقاط عن جدارة واستحقاق.

وشدد على أن لاعبي الأهلي كان لديهم إصرار كبير على تحقيق الفوز أمام الزمالك، وأنهم لم يتأثروا بحسم لقب الدوري رسميًّا قبل المباراة، وكان هدفهم واضحًا وهو إضافة 3 نقاط جديدة إلى رصيد الفريق.

وأشار فخري إلى أن مارسيل كولر المدير الفني يوجه له النصائح قبل كل مباراة ويخبره بالمطلوب منه في الملعب، مؤكدًا أن كولر يعرف جيدًا قدرات كل لاعب ولديه قدرة رائعة على توظيف اللاعبين بشكل مميز.

وأثنى على الروح الجميلة التي تسود بين اللاعبين، مؤكدًا أن الجميع يلعب فقط من أجل اسم الأهلي، والجميع سوف يجتهد بشكل كبير من أجل مواصلة تحقيق البطولات في الموسم المقبل.