كولر: قدمنا مباراة مميزة أمام الزمالك والتسرع حرمنا من انتصار تاريخي

أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على حساب الزمالك، بأربعة أهداف مقابل هدف، مؤكدًا أنه رغم حسم لقب الدوري رسميًّا وحسم مباراة القمة أيضًا فإن الموسم لم ينته بعد.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي: ما زالت هناك مباريات متبقية لنا في الدوري، ومسئوليتي أن أجعل اللاعبين في أفضل مستوياتهم خلال المباريات الأربع المقبلة لكي نواصل الانتصارات.

وأضاف : لعبنا مباراة كبيرة في الشوط الأول، وهناك تسرع في اللمسة الأخيرة، ولذا أهدرنا عدة فرص سهلة وسجلنا 3 أهداف فقط، وفي الشوط الثاني قل تركيز اللاعبين لذلك تراجع الأداء قليلًا ونجح الزمالك في استغلال ذلك وسجل هدفه الوحيد، ولكننا نجحنا في مواصلة التقدم وسجلنا الهدف الرابع، ونتيجة المباراة رائعة للغاية».

وأشار كولر إلى أنه سعيد للغاية لفوزه بكل البطولات مع الأهلي منذ قدومه للفريق، قائلًا: «فزت بكل شيء باستثناء كأس العالم للأندية، ولكن يجب أن نؤمن بحظوظنا ونحارب من أجل حلمنا».

ووجه الشكر إلى لاعبيه والجهاز المعاون قائلًا: «قدمت كل ما لديَّ للفريق لكي نكون في هذا المكان، والجهاز الفني واللاعبون نجحوا في رد الجميل لي وقدموا مستويات رائعة على مدار الموسم. أشكر جمهور الأهلي الذي أشعر بحماسه من تشجيعه المتواصل للفريق. ما حدث هذا الموسم مثل كعكة الشيكولاتة، كل شيء فيها رائع وجميل، وأعد الجمهور بالأفضل دائمًا».