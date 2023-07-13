ممر شرفي بمركز شباب الصافية بكفر الشيخ لنجم المنتخب الأوليمبى

نظم مركز شباب الصافية بكفر الشيخ، إحتفالية خاصة بحضور أهالي القرية وأعضاء مركز الشباب احتفالاً بنجم منتخب مصر الأوليمبى، اللاعب محمود صابر إبن القرية الذى يلعب ضمن صفوف المنتخب الأوليمبى، وظهر بأداء متميز فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما و قاد المنتخب وزملائه حتى التأهل لأولمبياد باريس 24 برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

وقال ،الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن بطولة كأس أفريقيا للمنتخبات الأوليمبية التى خاضها المنتخب تعتبر الأهم و تكمن فى كونها المؤهلة للمشاركة في الألعاب الأوليمبية ، وأسفرت عن التأهل لأولمبياد باريس 2024 و لعب ضمن صفوفه النجم محمود صابر ابن قرية الصافية مركز دسوق، ولاعب بيراميدز و هداف المنتخ

وأعرب عن أمله في استمرار تألقه في منافسات منتخب مصر فى الأولمبياد بدعم و مساندة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذي حرص على استقبال لاعبى المنتخب بالمطار بعد انتهاء البطولة الأفريقية فى مشهد يؤكد قناعة الدولة بما حققه هذا الجيل و تحفيزهم لاستمرار التألق بالأولمبياد .

تضمن حفل مركز شباب الصافية، تنظيم مبارتين للنشء وأخرى للشباب، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب و شارك بمباراة الشباب اللاعب محمود صابر، ونظم لاعبى فريق كرة القدم بالمركز ممرا شرفيا للاعب إحتفاء بأدائه المتميز، الحفل جاء بحضور أهالى قرية الصافية و أعضاء مركز الشباب و محمد مرسى مدير إدارة شباب دسوق وأعضاء مجلس الإدارة و الزملاء بالشباب والرياضة بدسوق .

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