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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

القمة 126.. الشحات رجل مباراة الأهلي والزمالك

البوابة نيوز
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حصل حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على جائزة أفضل لاعب في مباراة القمة 126 أمام الزمالك مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي في الجولة 31 من الدوري الممتاز. 

حقق الأهلي الفوز على الزمالك برباعية مقابل هدف سجل منها الشحات هدفين . 

وأنهى حسين الشحات، نجم الأهلي، صياما طويلا عن هز شباك الزمالك بعدما سجل هدفين في مرمى القلعة البيضاء.
سجل الشحات مبكرا بعد مرور دقيقتين، ثم أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 36.
ولم يهز الشحات شباك الزمالك منذ أن سجل في لقاء كأس السوبر المصري يوم 20 سبتمبر 2019، وانتهت تلك المباراة بفوز الأحمر (3-2).
 

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