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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالأسماء.. إصابة 13 شخصا في انهيار منزلين بأرمنت وإسنا

انهيار منزل - أرشيفية
انهيار منزل - أرشيفية
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أصيب 13 شخصا بإصابات متفرقة، إثر انهيار منزلين بمنطقتين متفرقتين بمحافظة الأقصر، أحدهما بقرية الشغب بمدينة إسنا، والآخر بقرية المحاميد بحري بمدينة أرمنت، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطاراً يفيد انهيار منزل مبني بالطوب اللبن ومكون من طابقين بقرية الشغب، وانتقلت 3 سيارات إسعاف وسيارة مطافي، حيث تبين إصابة كلا من "محمد أحمد عمر" 35 سنة، و"يوسف عمر" 3 سنوات، "علي عمر" 30 سنة، مصابين بكدمات وسحجات وجروح وكسور، واشتباه ارتجاج ونزيف، وتم نقلهم إلى مستشفى طيبة التخصصي لتلقي العلاج.

وفي الواقعة الثانية، ورد بلاغ لشرطة النجدة بانهيار حائط لأحد المنازل، بقرية الحوزة التابعة لمجلس قروي المحاميد بحري، بمركز أرمنت غرب مدينة الأقصر، مما أسفر عن إصابات متفرقة لأطفال وسيدات كانوا بالمنزل، تنوعت ما بين كسور وكدمات و جروح قطعية.

انتقلت على الفور سيارات الشرطة والإسعاف والأجهزة المعنية لموقع الحادث، حيث تبين إصابة 10 أشخاص، هم كلا من "نجاح أحمد عبد الكريم" 52 سنة - كسور، "أحمد صلاح مهدي" 12 سنة - جرح قطعي بالرأس، "الزهراء عبدالله أحمد" 40 سنة - كسر بالضلوع، "هدير محمود حسن" 28 سنة - آلام بالظهر، "رجاء أحمد يوسف" 62 سنة - آلام بالظهر، "سماح محمود حسن" 35 سنة - آلام بالظهر، "الزهراء أبو الحجاج ربيع" 3 سنوات - كدمات ، "رقية حجاج ربيع" 5 سنوات - كدمات، "ندا محمد عبد المؤمن" 9 سنوات - كدمات بالكتف، "أحمد أبو الحجاج عبدالله" 27 سنة - كدمات بالصدر.

تم نقل المصابين إلى مستشفى حورس التخصصي بأرمنت التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيقات.

غرفة عمليات شرطة النجدة انهيار منزلين مدينة ارمنت قرية المحاميد بحري انهيار منزل الأقصر