التنمية الحضارية: الدولة نجحت في القضاء على العشوائيات

أكد المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أنه تم القضاء على كل العشوائيات غير الآمنة في مصر، مشيرا إلى أن عام 2021 كان عام القضاء على كل المناطق غير الآمنة كاملة.



أضاف صديق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج " حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك دعما كبيرا من قبل القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على العشوائيات وأن تصبح الدولة بلا عشوائيات، مشيرا إلى أن تكلفة القضاء على العشوائيات غير الآمنة بلغت 63 مليار جنيه.



وأشار إلى أن الدولة سابقت الزمن في القضاء على ملف العشوائيات الغير آمنة حيث كانت في الوقت الحالي تكلف الدولة 200 مليار جنيه مع تغير سعر الصرف.



ولفت صديق إلى أن توجيهات القيادة السياسية كانت بالبدء في القضاء على العشوائيات غير الآمنة، موضحا أنه تم بدء العمل على المناطق العشوائية غير المخططة.

