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الخميس 13 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ملتقى توظيف يوفر 2548 فرصة عمل في 74 شركة لشباب القليوبية

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دعت وزارة العمل للشباب محافظة القليوبية الباحث عن فرص عمل الدخول على اللينك المرفق في هذا البيان لتسجيل بياناته ،والمشاركة في ملتقى التوظيف الذي تنظمه مديرية عمل محافظة القليوبية صباح  يوم السبت الموافق 29 يوليو  2023  ،بمقر المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة،وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة ، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية..

وبحسب بيان صادر عن الوزارة ، أوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية في تقريرها للوزارة ، أن الملتقى تنظمه المديرية بمقر المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة. ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب وتوفير فرص عمل لائقة لهم ، وفي إطار استراتيجية القيادة السياسية للحد من معدلات البطالة.

وأشارت مدير المديرية إلى أن الملتقى يوفر 2548 فرصة عمل من خلال 74 شركة قطاع خاص في  مختلف  المجالات ، منوهةً إلى أنه على من يرغب في التقديم للالتحاق بالوظائف المتاحة بالملتقى تسجيل بياناته خلال الرابط التالي:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4En-Mu9vOxjb9zA-DvJbVKoZTFqgMUJzyOM62IirTlIYf1Q/formResponse

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