الأردن يرحب بالبيان الختامي الصادر عن قمة دول جوار السودان

رحبت وزارة الخارجية الأردنية بالبيان الختامي الصادر عن قمة دول جوار السودان التي عقدت اليوم الخميس في القاهرة، والذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت الوزارة إلى تأكيد الرئيس السيسي ضرورة الحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها ومنع تفككها، والاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

وأكدت الوزارة دعم المملكة للجهود كافة المستهدفة حل الأزمة السودانية، مشيدةً بجهود مصر في التنظيم والإعداد لهذه القمة.

وأعربت عن أملها بأن تثمر هذه الجهود في حل الأزمة السودانية، ووقف القتال، وتعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في السودان، وبما يلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني الشقيق.