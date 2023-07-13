الخارجية الروسية: سنواصل التعاون والحوار الشامل مع رابطة دول الـ«آسيان»

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن روسيا ستواصل الحوار المتقدم والشامل وعلاقات التعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في سبيل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وذكرت الخارجية الروسية، في بيان مشترك مع رابطة الـ"آسيان" عقب المحادثات الدبلوماسية التي عقدت بين الجانبين: "لقد اتفقنا على استمرار الحوار الشامل والمتقدم وعلاقات التعاون الرامية إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية".

وأضافت أن المحادثات أسفر عنها الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، المؤدي إلى ارتكاب جرائم الإرهاب والعنف وعمليات الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وذلك بحسب ما أوردت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.

وأشار البيان أيضًا إلى أنه فيما يخص مسألة تعزيز الأمن الغذائي الإقليمي، اتفق الجانبان على التشديد على "أهمية الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على حق تقرير المصير والسيادة ووحدة الأراضي ونبذ التهديد باستخدام القوة".

يُذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف توجه إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا أمس الأربعاء للمشاركة في عدد من الفعاليات التي عقدت على هامش اجتماع منظمة رابطة جنوب شرق آسيا. وستستمر الزيارة إلى غد الجمعة، وفقا لبيان الخارجية الروسية.