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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إيهاب فهمي: مهرجان العلمين تجربة فريدة من نوعها بالشرق الأوسط

الفنان ايهاب فهمي
الفنان ايهاب فهمي
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علق الفنان إيهاب فهمي، على توليه منصب رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، قائلا: "عندما يتولى الفنان مناصب إدارية فثمة صعوبة شديدة، لكني أتعامل مع هذا الأمر على أنني خادم للوطن، مصر منحتني الكثير، وعندما تأتي فرصة خدمة هذا الوطن فإن هذا الأمر يكون تكليفا مهما".

تطرق "فهمي"، خلال حواره ببرنامج "عاصمة الفنون"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى مهرجان العلمين الذي بدأت فعاليات دورته الأولى، اليوم، الخميس، موضحًا: "نحن الآن أمام حدث قوي وقومي وترويجي مهم جدا لمكان شديد الأهمية بمصر".

وتابع: "معدلات التنمية في مصر كبيرة جدا، فحتى عام 2014 كنا نمشي في مناطق قريبة من مقابر العلمين، وكانت عبارة عن صحراء، ولكن هذا المكان شهد توسعات وإنشاءات كثيرة.. مصر بتجري بسرعة الصاروخ على المستوى الإنشائي".

وأوضح: "نحن نشارك كفنانين في هذا المهرجان، وسنشارك في مهرجان الدراما بالعلمين للعام الثاني، أما مهرجان العلمين فهو حدث رياضي وفني وثقافي به أحداث كثيرة، ونقول للعالم كله إن لدينا مدينة جديدة وليدة، لكن وُلدت قوية وكبيرة وبشكل جديد وحديث، وسنرى عناصر فنية ورياضية وضيوف من كل أنحاء العالم.. أنا سعيد جدا بهذا الملتقى ونتمنى أن نكون على قوة هذا الحدث".


 

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