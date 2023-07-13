ألمانيا ترسل حزمة مساعدات عسكرية أخرى إلى أوكرانيا

أرسلت ألمانيا حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا، بتمويل من الحكومة الفيدرالية الألمانية، للمساعدة في تعزيز القدرات الأمنية للبلاد.

وتشمل المساعدات؛ مركبات قتال مصفحة وبعض المدافع الذاتية المضادة للطائرات من طراز /GEPARD/ وقدرات هندسية عسكرية ومعدات حماية ومعدات خاصة، وغيرها من الأسلحة والمعدات بهدف تعزيز الاستعداد القتالي والقدرة على البقاء، وذلك بحسب ما جاء على الموقع الرسمي للحكومة الفيدرالية الألمانية اليوم الخميس.

كما زودت ألمانيا نظام الدفاع الجوي الأوكراني بعشر وحدات قيادة إطلاق النار وعشر قطع من معدات التصويب بالليزر.