الرئيس الروسي يقرر استئناف برامج المنح الحكومية للباحثين ويكلف بتخصيص التمويل اللازم

قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استئناف برامج المنح الحكومية للباحثين الروس وكلف مجلس الوزراء ومجلس الدوما بتخصيص التمويل اللازم حتى عام 2026.

وجاء الإعلان عن قرار الرئيس الروسي خلال كلمة ألقاها اليوم /الخميس/ في منتدى "تكنولوجيا المستقبل"، المنعقد بالعاصمة الروسية موسكو.

وأكد بوتين - خلال كلمته - على أهمية السيادة التكنولوجية بالنسبة إلى بلاده، قائلا:"إن خصومنا يعولون على استسلامنا، ولكن ذلك لن يحدث وستمضي روسيا إلى الأمام قدما".

وأضاف الرئيس الروسي أن موسكو استخلصت العبر عندما أوصد بعض الشركاء الأجانب الباب أمامها في مجال التكنولوجيا"، معتبرا أن نقل الاقتصاد الروسي والمجال الاجتماعي وكافة السلطات إلى نموذج إداري جديد قائم على البيانات الرقمية الضخمة من المهام الرئيسية.

وأكد الرئيس بوتين أن روسيا تعمل على تقوية اقتصاد المعلومات وتحسين الخدمات الرقمية، مقترحا إعداد مشروع وطني جديد حتى 2030 حول تشكيل الاقتصاد الرقمي.

وشدد بوتين في نفس الوقت على ضرورة أن تكون لدى بلاده كفاءاتها الخاصة في القطاعات الحيوية لتنمية الاقتصاد، لافتا إلى أن روسيا تنوي توسيع التعاون المتكافئ والتحالفات العلمية مع الدول الأخرى.