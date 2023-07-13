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الخميس 13 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المستشار الألماني: هدفنا ليس القطيعة مع الصين لكن خفض الاعتماد الاقتصادي

المستشار الألماني
المستشار الألماني أولاف شولتس
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أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، ن هدف بلاده ليس القطيعة مع (الصين) لكن خفض الاعتماد الاقتصادي في المستقبل، مع أكبر شريك تجاري لألمانيا.

جاء ذلك في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم /الخميس/ في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء الألماني، الذي جرى الإعلان خلاله عن استراتيجية جديدة للتعامل مع الصين.

وذكر بيان مجلس الوزراء الألماني أنه سيتم اتباع نهج صارم في مواجهة أية أنشطة تجسس تقوم بها الصين، في ظل تزايد أنشطة التجسس الموجهة ضد ألمانيا بصورة مستمرة، لاسيما في الفضاء السيبراني.

فيما دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى اتخاذ موقف أكثر تشددا حيال بكين والتركيز أكثر على حقوق الإنسان.

أولاف شولتس الصين ألمانيا