إنتاجٍ متميز| حصاد الذهب الأخضر "الجوجوبا" بالوادي الجديد .. صور

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الخميس، حصاد محصول الجوجوبا للعام الثاني على التوالي بإحد مشروعات الاستثمار الزراعي المتميزة على طريق بغداد /الأقصر بمركز باريس، والمقامة على مساحة ٧٥٠٠ فدان، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة ووفود من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب وممثلي عدد من المنظمات العربية والدولية والمراكز البحثية في مجال الزراعة.

وأكد المحافظ في كلمته - خلال مؤتمر لعرض نتائج بعض الدراسات التي أجريت على المشروع - دعم المحافظة الكامل للمشروعات الجادة وخاصة في مجال الاستثمار الزراعي والتوسع في الزراعات غير التقليدية وذات العائد الاقتصادي المرتفع، مشيرًا إلى أن المشروع يعد نموذج للمطور الزراعي الفريد وبيت خبرة في مجال توطين زراعة وإنتاج الذهب الأخضر (الجوجوبا).

كما أوضح أن المحافظة تسير بخطى جادة نحو توفير مناخ جاذب للاستثمار في إطار توجيهات القيادة السياسية الداعمة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتيسير إجراءات الاستثمارات العربية والأجنبية بمصر، كما استعرض أبرز محاور التنمية في مجالات البنية التحتية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة و التوسع في جذب الاستثمارات الجادة.

حصاد الذهب الأخضر (الجوجوبا) في الوادي الجديد (1)

حصاد الذهب الأخضر (الجوجوبا) في الوادي الجديد (1)

حصاد الذهب الأخضر (الجوجوبا) في الوادي الجديد (2)

حصاد الذهب الأخضر (الجوجوبا) في الوادي الجديد (2)

حصاد الذهب الأخضر (الجوجوبا) في الوادي الجديد (3)

حصاد الذهب الأخضر (الجوجوبا) في الوادي الجديد (3)

حصاد الذهب الأخضر (الجوجوبا) في الوادي الجديد (4)

حصاد الذهب الأخضر (الجوجوبا) في الوادي الجديد (4)

حصاد الذهب الأخضر (الجوجوبا) في الوادي الجديد (5)

حصاد الذهب الأخضر (الجوجوبا) في الوادي الجديد (6)

حصاد الذهب الأخضر (الجوجوبا) في الوادي الجديد (7)

حصاد الذهب الأخضر (الجوجوبا) في الوادي الجديد (8)

حصاد الذهب الأخضر (الجوجوبا) في الوادي الجديد (9)

حصاد الذهب الأخضر (الجوجوبا) في الوادي الجديد (10)

حصاد الذهب الأخضر (الجوجوبا) في الوادي الجديد (11)

حصاد الذهب الأخضر (الجوجوبا) في الوادي الجديد (12)

حصاد الذهب الأخضر (الجوجوبا) في الوادي الجديد (13)