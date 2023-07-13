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الخميس 13 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. قمة دول جوار السودان.. السيسي يطرح 4 محاور لخروج الخرطوم من الأزمة

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 14 يوليو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الاختبار المرعب.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيًا يهز كوكب الأرض
قمة دول جوار السودان.. السيسي يطرح 4 محاور لخروج الخرطوم من الأزمة
بيان مصري إثيوبي لتجاوز الجمود في مفاوضات سد النهضة
أرمينيا ومصر.. مناقشات لتعزيز التعاون وتطوير الحوار السياسي
«الباستيل » تحت الحراسة.. قوات خاصة وطائرات هليوكوبتر ومدرعات لتأمين عيد فرنسا الوطني
حلف الأطلنطي يطمئن زيلينسكي
الجماعات الإرهابية ترتكب كل أنواع الجرائم في مالي

كوريا الشمالية السودان السيسي