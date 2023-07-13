اقرأ غدا في "البوابة".. قمة دول جوار السودان.. السيسي يطرح 4 محاور لخروج الخرطوم من الأزمة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 14 يوليو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الاختبار المرعب.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيًا يهز كوكب الأرض

قمة دول جوار السودان.. السيسي يطرح 4 محاور لخروج الخرطوم من الأزمة

بيان مصري إثيوبي لتجاوز الجمود في مفاوضات سد النهضة

أرمينيا ومصر.. مناقشات لتعزيز التعاون وتطوير الحوار السياسي

«الباستيل » تحت الحراسة.. قوات خاصة وطائرات هليوكوبتر ومدرعات لتأمين عيد فرنسا الوطني

حلف الأطلنطي يطمئن زيلينسكي

الجماعات الإرهابية ترتكب كل أنواع الجرائم في مالي