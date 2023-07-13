انطلاق إشارة البدء لتجهيز شاطئ ذوي الهمم في دمياط الجديدة



قام اليوم الخميس المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة بإطلاق اشارة البدء فى أعمال الفرمة الترابيه بالشاطىء الخاص بذوى الهمم بمنطقة الشواطىء المميزة، كذلك تجهيز ساحة انتظار المركبات الخاص بشاطىء ذوى الهمم وتنفيذ طبقة السن وتوسعة المدخل والتجهيز لاعمال الزراعة والتجميل واعمال البردورات.

وأكد المهندس رئيس الجهاز أن الهدف من هذا الشاطىء الخاص هو توفير شاطىء متكامل الخدمات طبقا للمواصفات وعوامل الامان وسهولة التنقل داخل وحدات الشاطىء لخدمة ابناء المدينة والمدن المحيطة لانفراد هذا الشاطىء بخصوصية كأول شاطىء متكامل لذوى الهمم.

يذكر ان جلسة مجلس الأمناء رقم ٦ بمقر جهاز تنمية مدينة دمياط الجديده،برئاسة الدكتور أسامه التابعي حفيله رئيس المجلس وبحضور المهندس محمد خلف الله عبد الماجد رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديده وممثلي الجهاز والسكان والمستثمرين، تناولت دعم تنفيذ شاطئ ذو الهمم بمنطقة الشاطئ لتوفير الخدمات الترفيهية الشاطئية لخدمة أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة إيمانًا من جهاز المدينة وتقديرًا لهم على تحديهم للصعاب وتأكيدًا للمشاركة المجتمعية الفعالة تماشيًا مع التوجهات الرئاسية،و دعم جامعة الأزهر (الكلية الأزهرية بنين)،و دعم قصر ثقافة مدينة دمياط الجديده.

كما تم مناقشة دراسة إمكانية إستغلال سيارات الفان كبديل حضاري للقضاء على ظاهرة التوكتوك بالمنطقة الصناعية،ودراسة الإحتياجات الأمنية بالمدينة،و متابعة إنشاء السوق الحضاري سوق للخضر والفاكهه، وسوق السمك بالمدينة.

وتابع المهندس محمد خلف رئيس مدينة دمياط الجديده دعم تنفيذ شاطئ ذو الهمم بمنطقة الشاطئ لتوفير الخدمات الترفيهية الشاطئية لخدمة أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة إيمانًا من جهاز المدينة وتقديرًا لهم على تحديهم للصعاب وتأكيدًا للمشاركة المجتمعية الفعالة.