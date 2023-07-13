تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر بتصفيات كأس العالم 2026

أسفرت قرعة تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لتصفيات كأس العالم 2026، والتي أقيمت مساء اليوم الخميس، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى من تقسيم مجموعات البطولة.

وتضم المجموعة الأولى كلا من: منتخب مصر، غينيا، إثيوبيا، جيبوتي، بوركينا فاسو، سيراليون.

وتستعرض البوابة مواعيد مباريات الفراعنة في تصفيات كأس العالم 2026:

الجولة الأولى والثانية: في الفترك من 13 حتي 21 نوفمبر 2023.

- الجولة الثالثة والرابعة: من 3 إلى 11 يونيو 2024.

- الجولة الخامسة والسادسة: من 17 إلى 25 مارس 2025.

- الجولة السابعة والثامنة: من 1 إلى 9 سبتمبر 2025.

- الجولة التاسعة والعاشرة: من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.

وتقام مباريات أفضل ثواني خلال الفترة من 10 حتي 18 من شهر نوفمبر 2025، على أن يقام ملحق "فيفا" في شهر مارس 2026.

ومن المقرر أن تقام البطولة في ٣ دول هم، الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، كندا.