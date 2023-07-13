محافظ القاهرة: الدولة تهتم بالحفاظ على التراث باعتباره صورة حقيقية للهوية المصرية

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اهتمام الدولة بالحفاظ على التراث وإحيائه باعتباره صورة حقيقية للهوية المصرية وإحدی الأدوات الهامة للحفاظ على شخصية مصر التاريخية والرائدة موجهًا الشكر لشباب العارضين على الأبداع الفنى الذى تميزت به معروضاتهم اليوم .



وأكد محافظ القاهرة أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بايجاد فرص عمل للشباب من خلال المشروعات الصغيرة، كما يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على تقديم الدعم الكامل لجهود الحفاظ على الحرف التراثية مشيرًا إلى وجود تعاون كبير بين كافة أجهزة الدولة لدعم الشباب فى مشروعاتهم ، كما تقوم الدولة بدعم المعارض وتوفير الأماكن لها ومنح القروض الميسرة لدعم الصناعات الصغيرة.



وأضاف محافظ القاهرة أن الحفاظ على الحرف التراثية للقاهرة التاريخية يستحوذ على اهتمام كبير من قبل الدول والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية لما لها من أهمية في الحفاظ على تلك الحرف التي تتميز بها مصر منذ زمن بعيد أسهمت فى انضمام مصر إلى شبكة المدن الإبداعية باليونسكو فى مجال الحرف التراثية والفنون الشعبية.



وأشار محافظ القاهرة إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل لتسويق منتجات الحرفيين كما تقدم محافظة القاهرة الدعم الكامل والرعاية لكل الفعاليات التي تستهدف الحفاظ على الهوية التراثية .

وافتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة معرض الحرف اليدوية الذى تقيمه محافظة القاهرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت عنوان " معرض القاهرة للحرف اليدوية " بمشاركة عدد كبير من الفنانين والعارضين بحديقة الحرية ويمتد حتى يوم السبت القادم.

ويشارك فى المعرض نخبة متميزة من فنانى الحرف اليدوية والتراثية بمصر وفنانى قرية الفواخير بمنتجات السجاد والكليم، والتطريز على المنسوجات، والخيامية، والمنتجات النحاسية، ومنتجات خان الخليلى، والجلود الطبيعية المصنعة يدويًا، والمفروشات، واكسسوارات الفضة والأحجار الكريمة، والصوانى، والتحف الخشبية، ومنتجات الخوص، والكروشية، والملابس، والخزف والفخار .