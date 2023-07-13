وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض الحرف اليدوية

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة معرض الحرف اليدوية الذى تقيمه محافظة القاهرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت عنوان " معرض القاهرة للحرف اليدوية " بمشاركة عدد كبير من الفنانين والعارضين بحديقة الحرية ويمتد حتى يوم السبت القادم .

شارك فى الافتتاح د. مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية والأمان الاجتماعى، وصبرى عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بوزارة التضامن ، ونواب المحافظ للمناطق الأربعة، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وأجرى وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة جولة داخل المعرض لتفقد المعروضات والمنتجات الموجودة، حيث أشاد اللواء هشام آمنة بجودة وتنوع المعروضات الموجودة في المعرض، وخاصة منتجات منصة أيادي مصر، مؤكداً أن هذه المعارض تعد فرصة جيدة لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، وتشجيع أصحاب هذه الحرف والصناعات ودعمهم من خلال توفير منافذ لبيع وعرض منتجاتهم في مناطق حيوية مقابل بيع سلع بأسعار مدعمة تناسب المواطنين.

ووجه آمنة الشكر لمحافظة القاهرة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي تنظيم المعرض ، مؤكدا وجود تعاون مستمر وتنسيق بين الوزارة وجهاز المشروعات فيما يخص توفير وخلق فرص العمل في عدد من المجالات للشباب والمرأة بالمحافظات .