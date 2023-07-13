رئيس المعاهد الأزهرية يجتمع برؤساء مراكز التصحيح ويؤكد: طلابنا أمانة في أعناقكم

اجتمع فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الخميس، عبر الفيديو كونفرانس، مع رؤساء المناطق الأزهرية ورؤساء مراكز التصحيح، للوقوف على مدى جاهزية مراكز التصحيح واستعداداتها لأعمال التصحيح يوم السبت المقبل.

وقدم رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بعض التعليمات المهمة التي يجب اتباعها في مراكز التصحيح، مشددا على ضرورة أن تكون مراكز التصحيح في كامل استعداداتها من الغد الجمعة، لاستقبال المصححين يوم السبت ليقوموا بأعمال التصحيح دون تأخير.

وأوضح الشيخ عبدالغني، أنه تم زيادة أعداد المصححين هذا العام وتم اختيارهم بعناية ليقوموا بأعمال التصحيح على أكمل وجه دون أي تقصير أو أخطاء، حرصا على مجهود الطلاب الذين سهروا الليالي وبذلوا الكثير من المجهود والمذاكرة، فهم أمانة في أعناقكم فلا تضيعوا جهودهم.

جدير بالذكر أنه ستنطلق أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، ومعهد البعوث الإسلامية، يوم السبت المقبل بمشاركة ٢٢٤٢٨ مصحح للتصحيح في ١٦ مركزا على مستوى الجمهورية، وهم: (القاهرة- القليوبية- المنوفية- الغربية- كفر الشيخ- الشرقية- الدقهلية- البحيرة- الجيزة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر).