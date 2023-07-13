القمة 126.. الزمالك يهاجم الأهلي بـ"شيكا وزيزو والجزيري"

أعلن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، تشكيل فريقه للقاء الأهلي، المقرر له بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ 31 لمسابقة الدوري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي .

وجاء التشكيل الرسمي كالتالي :

حراسة المرمى : محمد صبحي .

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمد عبدالغني - حسام عبد المجيد - حاتم سكر.

خط الوسط : أحمد فتوح - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

ويغيب عن الزمالك في لقاء اليوم كل من: نبيل دونجا ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالشافي وعبدالله جمعة ومصطفى شلبي للإصابة، وسامسون أكينولا لعدم الجاهزية الفنية، ويوسف أسامة نبيه وسيف جعفر؛ نظرًا لتوقيعهما لفريق بيراميدز.

يحتل فريق الزمالك قبل مواجهة الأهلي الليلة، المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة برصيد 59 نقطة من خوض 32 مباراة.

وخلال 32 مباراة نجح فريق الزمالك في الفوز بـ 17 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 7 مباريات، وسجل لاعبو الفريق الأبيض 49 هدفا، ودخل مرمى الفريق 30 هدفا.

وحسم الأهلي قبل مواجهة الزمالك لقب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 75 نقطة من خوض 29 مباراة وله أكثر من مباراة مؤجلة.