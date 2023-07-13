سياسي سوداني: مصر تتدخل بقوة وجسارة لحل الأزمة والعلاقات بين القاهرة والخرطوم تاريخية.. فيديو

قال الفاتح الشيخ، المحلل السياسي السوداني، إن مصر تلعب دورا كبيرا لحل الأزمة السودانية، مشيرا إلى أن العلاقات بين مصر والسودان تاريخية ومشتركة.

وأضاف خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشعب السوداني يعول كثيرا على المبادرة المصرية التي عقدت بالقاهرة اليوم للوصول إلى لحل الأزمة السودانية، لافتا إلى أن الدولة المصرية لديها القدرة على إنجاح المبادرة.

وأشار إلى أن مصر تتدخل بقوة وجسارة من أجل الشعب السوداني وحل الأزمة، لافتا إلى أن العلاقات تاريخية بين البلدين ولن يستطيع أحد يؤثر عليها.

وأكد أنه يعول على الدور المصري كثيرا في أن يلعب الدور الأكبر لوقف الصراع وحل الأزمة التي أرهقت الشعب السوداني.