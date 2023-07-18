شواطئ شمال سيناء ترحب بالجميع .. وفود من المحافظات ورحلات سياحية للمحافظة

سيناء آمنة.. بعد سنوات من الحرب على الإرهاب الغاشم، عادت محافظة شمال سيناء ترحب بجميع الوافدين من مختلف المحافظات، معلنة عن تهيئة شواطئها لاستقبال الضيوف، فتوجه العديد من الأشخاص خلال هذه الأسابيع الأخيرة إلى المحافظة، بجانب قيام بعض الشركات السياحية بالبدء في الإعلان عن رحلات إلى المحافظه بأقل التكاليف، وكان اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قد دعا المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية بزيارة شمال سيناء والاستمتاع بطبيعتها الساحرة وشواطئها الممتدة لمسافة 300 كيلومتر على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وفي ذلك يقول محمد إبراهيم، أحد العاملين بكافتيريا على شاطئ العريش، أنه خلال هذه الفترة شهدت مدينة العريش إقبالا كبيرا من جميع المحافظات، فجاء الجميع لزيارتها وللتعبير عن مدى فرحتهم برجوع الأمن والأمان لها، بفضل جهود قواتنا المسلحة، ولا زالت المحافظة تتعافى من هذه الفترة العصيبة لتعود تدريجاً لتنافس أكبر المدن السياحية فى مصر، فهي أجمل المحافظات ذات الطبيعة الهادئة والشواطئ الساحرة.

وأوضح محمد النجار أحد الوافدين إلى محافظة شمال سيناء: أنه يزور العريش لأول مرة وقام بجولات بجميع شوارعها والاستمتاع بشواطئها قائلا: "كنا نخرج للأسواق الشعبية، ونسهر ليلاً في الكافيهات والشواطئ، إلى جانب حضور الأفراح ذات الطابع السيناوي.

وأضاف "النجار" أن البلد آمنة جداً، ولم نتعرض لأي موقف يدعو للقلق، وتقوم قوات الشرطة بالتامين بصفة دورية، فالدوريات فى كل مكان ولجان فى الشوارع، والذي يدعو إلى الشعور بالاطمئنان.

وقالت أميرة وحيد: "العريش من أفضل الأماكن، والشواطئ هناك مجانية ومتاحة للجميع ما عدا شواطئ الفنادق والقرى الخاصة، والأسعار مناسبة، وأهل شمال سيناء أهل كرم ، ولديهم حسن الضيافة والترحيب، والحديث ليس فقط عن بحر العريش، فتوجد بحيرة البردويل والتي تحتوي على أجود الأسماك بأسعار بسيطة جدًا.

وأوضح محمد سعيد، والذي زار المحافظة خلال هذه الفترة، أنه استمتع كثيرًا بالذهاب إلى مدينة العريش، معربًا عن سعادته بالزيارة، لجمالها وحسن استقبال أهلها، فهم أهل الطيبة والكرم، واصفا المحافظه بأنها مالديف بوابة مصر الشرقية.

وتابع: تتميز المحافظة بالأسماك الطازة بأنواعها المختلفة، والأكلة الشهيرة الشعبية اللصيمة و المندى والفراشيح، والبطيخ الصحراوي والمرمرية والزعتر،وزيت الزيتون البكر.

وقال محمود سليمان أحد أصحاب الشاليات: إنه يوجد شاليهات وشقق على الكورنيش بأسعار تبدأ من ٣٠٠ جنيه فى الليلة الواحدة، إلى جانب الفنادق منها ما هو بسعر متوسط ومنها وما هو أعلى نسبيًا، موضحُا أن من يأتي إلى محافظة شمال سيناء يكون بحجز رسمي فى فندق وبدوره يرسل الفندق الميل بالحجز وورقة مختومة تفيد بالذهاب لقضاء عطلة.

وفي وقت سابق أعلنت إحدى شركات السياحة، تسيير حافلات لنقل الركاب من وإلى العريش للقاهرة، وبعض رحلات تنشيط السياحة الداخلية، وبدأ تدريجيُا وصول أفواج سياحية من المحافظات لشمال سيناء.

جدير بالذكر أن اللواء أسامة احمد عفش رئيس مجلس مدينة العريش كان قد أصدر تعليماته بتوجيهات من محافظ شمال سيناء ببذل كافة الجهود لرفع كفاءة كورنيش وشاطئ العريش وجمال منظره وتوفير مناخ مناسب لرواد الكورنيش والشاطئ وعليه قد اشرفت اداره تحسين البيئة علي أعمال شركة النظافة من خلال دفع فريق عمل لتجريد وتلميع جسم الكورنيش من غرناطة حتي نهاية الكورنيش وكذلك فريق عمل آخر بمنطقه كورنيش المساعيد البحري تحت أشراف مدير تحسين البيئه.

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