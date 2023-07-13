الاحتلال يعتقل شاب فلسطيني عند حاجز قلنديا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، الشاب المقدسي عبد العزيز جلال حوشية، عند حاجز قلنديا العسكري، شمال القدس المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم ضاحية السلام ومخيم شعفاط شمال شرق القدس، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الأهالي، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارا، اليوم الخميس، يقضي بمنع ناشط مجتمعي من بلدة شعفاط شمال القدس المحتلة، من دخول الضفة الغربية والتواصل مع عدة شخصيات.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن قوات الاحتلال سلمت الناشط المقدسي ناصر أبو خضير قرارا بمنع دخوله الضفة الغربية، وتقييد حركته وعمله داخل القدس، بالإضافة إلى منعه من التواصل مع عدد من الشخصيات المقدسية.

يذكر أن أبو خضير اعتقل عدة مرات سابقا، وقضى ما مجموعه 16 عاما في سجون الاحتلال.