حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 14 يوليو 2023

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 14 يوليو 2023 حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة على الأنحاء كافة ويسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر وخلال ساعات الليل.

ويتوقع الخبراء أن يكون الطقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

وتشهد البلاد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وذكرت أنّ التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة، كما أنّ ارتفاع نسب الرطوبة نهارا يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 لـ3 درجات مئوية.