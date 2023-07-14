ads
الجمعة 14 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 14 يوليو 2023

الطقس
الطقس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 14 يوليو 2023 حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة على الأنحاء كافة ويسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر وخلال ساعات الليل.

ويتوقع الخبراء أن يكون الطقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

وتشهد البلاد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وذكرت أنّ التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة، كما أنّ ارتفاع نسب الرطوبة نهارا يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 لـ3 درجات مئوية.

حالة الطقس المتوقعة حالة الطقس المتوقعة اليوم هيئة العامة للأرصاد الجوية طقس اليوم الطقس اليوم الارصاد