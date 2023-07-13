القمة 126.. وصول حافلة الأهلى إلي استاد القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك| فيديو

وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك الذي يقام مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي ضمن إطار الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وبدأت جماهير النادي الأهلي التواجد في مدرج ستاد القاهرة استعدادا لانطلاق قمة اليوم بين فريقها أمام نادي الزمالك، كما شهد مدرج الفارس الأبيض غياب جماهيره حتي الآن، وظلت المدرجات خالية حيث لم يصل مشجعو الزمالك لمساندة فريقهم في قمة الليلة.

وحسم الأهلي لقب الدوري الممتاز رسميا قبل مباراة القمة عقب فوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز ليحقق المارد الأحمر اللقب للمرة 43 في تاريخه.

التقى الأهلى والزمالك فى 125 مباراة فى الدورى المصرى قبل لقاء الليلة، حقق المارد الأحمر 48 فوزا وسجل 156 هدفا، بجانب 4 أهداف اعتبارية، وحقق الفارس الأبيض 27 فوزا وسجل 110 أهداف، فيما انتهى 50 لقاء بالتعادل.