القمة 126.. استاد القاهرة يتزين لاستضافة مواجهة الزمالك والأهلي

ظهر استاد القاهرة الدولي، في أبهى صوره وذلك قبل دقائق من انطلاق مباراة فريق الزمالك بقيادة الخواجة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مع النادي الأهلي بقيادة المخضرم السويسري مارسيل كولر، المقرر لها مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ 31 لمسابقة الدوري الممتاز.

استاد القاهرة الدولي منذ قليل

ولم يحقق الزمالك الفوز على الأهلي منذ قرابة العام تقريبا، حيث جاء اخر فوز للأبيض على الأهلي يوم 21 يوليو 2022 في نهائي كأس مصر الذى انتهى بفوز الزمالك 2-1 .

ثم تقابل الزمالك والأهلى بعد ذلك يوم 28 أكتوبر 2022 بالإمارات في كأس السوبر، وحسم الأحمر اللقب بنتيجة 2-0.

وواجه الزمالك الأهلي يوم 23 يناير 2023 في الدور الأول للدوري وانتهى اللقاء بفوز الأهلي بنتيجة 3-0 .

ويخوض الزمالك القمة 126 الليلة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي .

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمد عبدالغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

ويغيب عن الزمالك في لقاء اليوم كل من: نبيل دونجا ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالشافي وعبدالله جمعة ومصطفى شلبي للإصابة، وسامسون أكينولا لعدم الجاهزية الفنية، ويوسف أسامة نبيه وسيف جعفر؛ نظرًا لتوقيعهم لفريق بيراميدز.

يحتل فريق الزمالك قبل مواجهة الأهلي الليلة، المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة برصيد 59 نقطة من خوض 32 مباراة.

وخلال 32 مباراة نجح فريق الزمالك في الفوز بـ 17 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 7 مباريات، وسجل لاعبو الفريق الأبيض 49 هدفا، ودخل مرمى الفريق 30 هدفا.

وحسم الأهلي قبل مواجهة الزمالك لقب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 75 نقطة من خوض 29 مباراة وله أكثر من مباراة مؤجلة.