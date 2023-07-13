ads
الخميس 13 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصدر أمني ينفي ادعاءات الجماعة الإرهابية

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نفى مصدر أمنى، صحة مقطع الفيديو الذى تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية المتضمن شكوى إحدى السيدات لإلقاء الأجهزة الأمنية القبض على نجلها دون وجه حق.
وأكد المصدر أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم وسبق تداوله إبان شهر فبراير 2022، حيث إن المذكور كان محبوس بقرار من النيابة العامة على ذمة إحدى القضايا وتم الإفراج عنه فى شهر إبريل 2022.
وأن ذلك يأتى ضمن الحملة الممنهجة للجماعة الإرهابية لإعادة نشر الأكاذيب المختلقة والأخبار القديمة فى ظل حالة الإفلاس التى تمر بها الجماعة وفقدانها مصداقيتها أمام الرأى العام.
 

مواقع التواصل لجماعة الإخوان الإرهابية شكوى