مصدر أمني ينفي ادعاءات الجماعة الإرهابية

نفى مصدر أمنى، صحة مقطع الفيديو الذى تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية المتضمن شكوى إحدى السيدات لإلقاء الأجهزة الأمنية القبض على نجلها دون وجه حق.

وأكد المصدر أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم وسبق تداوله إبان شهر فبراير 2022، حيث إن المذكور كان محبوس بقرار من النيابة العامة على ذمة إحدى القضايا وتم الإفراج عنه فى شهر إبريل 2022.

وأن ذلك يأتى ضمن الحملة الممنهجة للجماعة الإرهابية لإعادة نشر الأكاذيب المختلقة والأخبار القديمة فى ظل حالة الإفلاس التى تمر بها الجماعة وفقدانها مصداقيتها أمام الرأى العام.

