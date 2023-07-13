القبض على طفل يقود سيارة ميكروباص بمدينة نصر

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول منشور عبر موقع "فيس بوك" يتضمن صورة لطفل يقود سيارة "ميكروباص" بمدينة نصر.

تعود الواقعة عقب رصد تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لصورة طفل يقود سيارة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

عقب إجراء التحريات أمكن تحديد السيارة المشار إليها وتبين أنها مقيدة بأسم "أحد الأشخاص" بولاية والده وكان يقودها وقت الواقعة (طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتبين عدم حمله لرخصة قيادة ووجود تلفيات بالسيارة وملصقات على الزجاج الخلفى للسيارة، وتم حجز السيارة، وإتخاذ الإجراءات القانونية.