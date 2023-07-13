القمة 126.. مروان عطية خارج حسابات الأهلي أمام الزمالك

خرج مروان عطية لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر خلال مباراة الزمالك المرتقبة مساء اليوم الخميس.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك اليوم الخميس في مباراة مؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وغادر مروان عطية معسكر الأهلي صباح اليوم من أجل حضور مراسم دفن والده وتلقي العزاء في بلده بمدينة كفر الدوار.

ووفقا لمصدر في الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فقد خرج مروان عطية من حسابات المدرب كولر للمباراة خاصة في ظل الحالة النفسية الصعبة التي يمر بها اللاعب وصعوبة عودته للقاهرة والمشاركة في المباراة.

وقال مصدر بالأهلي، إن مروان عطية طلب من جهاز الكرة فى الاهلى التواجد بشكل طبيعي عقب تشييع الجنازة والمشاركة في المباراة.

وأضاف المصدر أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي تواصل مع اللاعب وقدم له واجب العزاء وابلغه بأن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق هو من سيحدد مصير مشاركة مروان عطية في مباراة القمة 126 أمام الزمالك من عدمها.