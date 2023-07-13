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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عماد السنوسي: الرئيس السيسي نصر السودان في عثرته

قمة دول الجوار
قمة دول الجوار
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قال عماد السنوسي، رئيس تحرير جريدة "نبض السودان"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي علم تمامًا كيف يمكن أن يتم حل أزمة السودان الحالية، لهذا حملت كلمته اليوم في قمة دول الجوار الكثير من المعاني السامية لنصرة السودان من عثرتها.

وأضاف السنوسي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، مساء اليوم الخميس أن الدولة المصرية تفتح ذراعيها أمام الوافدين السودانين منذ بداية الأزمة وحتى يومنا هذا، كما أن المساعدات الإنسانية مستمرة، حتى الآن، من الجانب المصري لذا يمكن القول إن الاستغاثات الإنسانية تصل من قلب السيسي إلى نبض السودان.

أزمة السودان الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي