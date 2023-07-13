عماد السنوسي: الرئيس السيسي نصر السودان في عثرته

قال عماد السنوسي، رئيس تحرير جريدة "نبض السودان"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي علم تمامًا كيف يمكن أن يتم حل أزمة السودان الحالية، لهذا حملت كلمته اليوم في قمة دول الجوار الكثير من المعاني السامية لنصرة السودان من عثرتها.

وأضاف السنوسي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، مساء اليوم الخميس أن الدولة المصرية تفتح ذراعيها أمام الوافدين السودانين منذ بداية الأزمة وحتى يومنا هذا، كما أن المساعدات الإنسانية مستمرة، حتى الآن، من الجانب المصري لذا يمكن القول إن الاستغاثات الإنسانية تصل من قلب السيسي إلى نبض السودان.