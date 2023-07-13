نائب محافظ القاهرة تلتقي مع تجار سوق الغلال بمصر القديمة لبحث سبل التطوير

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا موسعا بحضور اللواء مهندس ايمن السعيد رئيس حي مصر القديمه ورباب عبد النبي مدير المتابعه الادارية، والمهندسة هبة طارق بالدعم الفني بالمنطقة الجنوبية مع عدد من تجار سوق الساحل بمنطقة اثر النبي بمصر القديمة، لمناقشة الاراء والاقتراحات المختلفة لتطوير المنطقة والتعارضات الموجودة بمنطقة سوق الغلال والجاري بها تنفيذ كوبري جديد بمحور الحضارة بما يحفظ حقوق التجار ويحقق المصلحة العامة.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على حرصها الدائم على تبادل المقترحات وعقد المناقشات البناءة للوصول للحلول المثلى وأقارب وجهات النظر بشأن أعمال التطوير الجارية بعد انتهاء الحي من أعمال الحصر، منوه بقيامها بعقد جولات ميدانية موسعة ومعاينة لاماكن التطوير والحصر على ارض الواقع.

وعرضت خلال اللقاء كافة المقترحات المطروحة للتنفيذ كما استمعت إلى مطالب ومقترحات التجار ومخاوفهم من تاثرهم بقلة حجم الطلب عليهم وسهولة الوصول إليهم والتي وعدت بدراستها والعمل على تحقيقها في إطار القانون، وبما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق التجار.

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بعمل خريطة رفع مساحي موقع عليها المساحات والشون مع تقديم مقترح تصميمي لتطوير السوق واعادة تخطيطه للمساحات المتبقية بعد ازالة الشون موضع التطوير وبشكل حضاري ليتناسب مع اعمال التطوير الجارية بمنطقة كورنيش النيل ومنطقة أثر النبي.