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الخميس 13 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الذهب يرتفع 10 جنيهات مساء اليوم الخميس

سعر الذهب
سعر الذهب
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ارتفع سعر الذهب في مصر 10 جنيهات بختام معاملات اليوم الخميس في محلات الصاغة علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

بلغ سعر عيار 21 نحو 2180 جنيه للبيع و2200 جنيه للشراء و عيار 24 نحو 2491 جنيه للبيع و 2514 جنيه للشراء.

وصل سعر عيار 18 نحو 1869 جنيه للبيع و 1886 جنيه للشراء وعيار 14 نحو 1433 جنيه للبيع و 1467 جنيه للشراء.

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 77.5 ألف جنيه للبيع و 78.2 ألف جنيه للشراء و كيلو الذهب 2.5 مليون جنيه للبيع و 2.514 مليون جنيه للشراء.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 17.44 ألف جنيه للشراء و 17.6 ألف جنيه للبيع.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 سعر عيار24 سعر عيار 18 سعر عيار 14