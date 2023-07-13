الذهب يرتفع 10 جنيهات مساء اليوم الخميس

ارتفع سعر الذهب في مصر 10 جنيهات بختام معاملات اليوم الخميس في محلات الصاغة علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

بلغ سعر عيار 21 نحو 2180 جنيه للبيع و2200 جنيه للشراء و عيار 24 نحو 2491 جنيه للبيع و 2514 جنيه للشراء.

وصل سعر عيار 18 نحو 1869 جنيه للبيع و 1886 جنيه للشراء وعيار 14 نحو 1433 جنيه للبيع و 1467 جنيه للشراء.

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 77.5 ألف جنيه للبيع و 78.2 ألف جنيه للشراء و كيلو الذهب 2.5 مليون جنيه للبيع و 2.514 مليون جنيه للشراء.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 17.44 ألف جنيه للشراء و 17.6 ألف جنيه للبيع.